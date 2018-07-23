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الإثنين، 23 يوليه 2018 01:53 م
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انتحار عامل شنقا داخل حجرة نومه لمروره بضائقة مالية بالدقهلية

الإثنين، 23 يوليه 2018 12:58 م
انتحار عامل شنقا داخل حجرة نومه لمروره بضائقة مالية بالدقهلية انتحار - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
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تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، من المدعوة "أم إبراهيم" 53 سنة ربة منزل، ومقيمة قرية " بدواى" دائرة المركز، باكتشافها انتحار نجلها المدعو "محمد" 18 سنة، عامل تجميع خردة، بشقة مستأجرة بذات القرية.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة المذكور معلقة من العنق بواسطة شال بسقف حجرة نومه ويرتدى ملابسه كاملة، وتم إنزاله وتبين وجود أثار زرقة واحمرار حول الرقبة، وبسؤال المُبلغة قررت بأنها حال عودتها للشقة سكنها عقب قضاء بعض احتياجاتها اكتشفت انتحار نجلها، وعللت ذلك لمروره بضائقة مالية، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.


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