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الإثنين، 23 يوليه 2018 08:44 م
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اليونيسيف تدعو إلى زيادة المساعدات لكوريا الشمالية

الإثنين، 23 يوليه 2018 08:02 م
اليونيسيف تدعو إلى زيادة المساعدات لكوريا الشمالية منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"
أ ش أ
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أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) اليوم الإثنين ضرورة تعزيز المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية خلال اجتماع سنوى للمشاورات السياسية مع كوريا الجنوبية.

وأوضحت وزارة الخارجية فى سول - خلال بيان أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن نائبة مدير اليونيسيف شاهدة أظفر أشارت إلى مشاركة منظمتها فى مختلف المشروعات التى تخص الرضع والأطفال والنساء فى كوريا الشمالية مثل الرعاية الصحية والتغذية والنظافة الشخصية وشرب المياه، وذلك خلال لقائها مع المديرة العامة لمكتب التعاون الإنمائى بخارجية سول أوه هيون-جو.
يشار إلى أن ذلك الاجتماع هو الجلسة الـ14 لتنسيق السياسة بين الجانبين.

وشددت أظفر على ضرورة زيادة نطاق المساعدات للشمال لتحسين ظروفه الإنسانية التى لا تزال هشة، وطلبت دعم سول فى برنامج اليونيسيف للشباب الذى سيتم إطلاقه فى سبتمبر المقبل بمناسبة انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جانبها، ذكّرت أوه مسؤولة اليونيسف بالتزام سول بدعم الحملات الإنسانية الدولية بشكل فعال؛ كما يتضح فى زيادة مساهمة سول فى اليونيسف بأكثر من أربعة أضعاف لتصل إلى 3ر38 مليون دولار أمريكى فى العام الماضى بعد أن كانت 4ر8 مليون دولار عام 2008.

وأشارت المسؤولة الكورية الجنوبية إلى أن الشراكات بين الجانبين تعززت أكثر منذ افتتاح مكتب اليونيسف فى سول فى أبريل العام الماضى.


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