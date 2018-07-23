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الإثنين، 23 يوليه 2018 08:45 م
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"الوطنية للصحافة" تطالب الإصدارات الحكومية والمواقع بالتصدى للشائعات

الإثنين، 23 يوليه 2018 07:51 م
"الوطنية للصحافة" تطالب الإصدارات الحكومية والمواقع بالتصدى للشائعات أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة
كتب أحمد عبد الرحمن - أ ش أ
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طالبت الهيئة الوطنية للصحافة من المؤسسات الصحفية بضرورة تحرى أقصى درجات الدقة والمصداقية، والتصدى الفورى للشائعات ودحضها وتوضيح حقيقتها للرأى العام، وذلك منعاً للتشويش والبلبلة ونشر أجواء من القلق والتوتر.

وشددت الهيئة - فى بيان اليوم الإثنين على تطبيق قواعد التحقق والاستقصاء والأساليب المهنية والاستفادة من التجارب المطبقة فى الصحف ووكالات الأنباء العالمية فى هذا الصدد.

واتخذت الهيئة الوطنية للصحافة - فى اجتماع مساء اليوم - عددا من القرارات، منها التنبيه على المؤسسات الصحفية القومية بصرف علاوة 2018 مع مرتبات شهر يوليو، وفى حالة تأخر صرفها بسبب الإجراءات المالية يتم صرفها فى غضون أسبوع، والتشديد على المؤسسات الصحفية القومية بالإسراع فى تطوير المحتوى التحريرى والانتهاء من خطط الإصلاح المالى والإدارى فى إطار الخطط المعدة سلفاً وتقديمها للهيئة الوطنية للصحافة فى أسرع وقت.

وقررت الهيئة - كذلك - تكليف مجالس إدارات الصحف بالتصدى الفورى للمشكلات التى قد تنشأ فى المؤسسات وتواجه العاملين وإيجاد الحلول العاجلة لها وإخطار الهيئة بالقرارات التى تهيئ الأجواء المناسبة لأداء العمل، كما قررت التجديد لبعض رؤساء التحرير الذين انتهت مدة خدمتهم، ومد السن للبعض الآخر الذين طلبت مؤسساتهم ذلك.

وقررت الهيئة - أيضا - الموافقة على طلبات الأذون الخاصة لبعض الصحفيين، وذلك بعد موافقة جهة عملهم للعمل بجهات إعلامية غير مصرية، وكذلك التنبيه على المؤسسات الصحفية القومية سرعة الانتهاء من الموازنات المالية وتقديمها للجهاز المركزى للمحاسبات خلال ثلاثة شهور من انتهاء السنة المالية طبقاً للقانون.

وبمناسبة اقتراب الموسم الكروى، ناشدت الهيئة الصحف الرياضية تحرى الموضوعية والدقة والبعد عن التعصب وإثارة الفتن والتصدى الإعلامى لمثيرى الشغب فى المدرجات، وتهيئة الأجواء لعودة الجمهور واستقرار المسابقة.


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