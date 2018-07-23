المصرية للجملة: فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، فتح منافذ الشركة اليوم الإثنين 23 يوليو فى محافظات الوجه القبلى، لاستمرار طرح منتجات اللحوم الطازجة والمبردة واللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين مقارنة بأسعار المنتجات فى الأسواق الأخرى.

وأضاف الدكتور محمد عاطف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم توفير كافة السلع الغذائية، وأن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتكثيف طرح المنتجات، وكذلك توفير السلع فى مختلف المناطق سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية أو فروع مشروع جمعيتى أو السيارات المتنقلة .

يأتى ذلك فى الوقت الذى كلف فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين، قطاع التجارة الداخلية بالوزارة بإعداد الأبحاث والدراسات اللازمة لمعرفة خصائص الأرز المحلى ليتم استيراد أنواع قريبة تتماشى مع ذوق المواطن المصرى واحتياجاته خلال الفترة المقبلة، كما سيتم توفير الأرز بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وعلى بطاقات التموين .