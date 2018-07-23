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الإثنين، 23 يوليه 2018 07:03 م
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المشى والطهى ومتابعة مسلسل بوليسى أمريكى وسيلة تيريزا ماى للاسترخاء

الإثنين، 23 يوليه 2018 05:23 م
المشى والطهى ومتابعة مسلسل بوليسى أمريكى وسيلة تيريزا ماى للاسترخاء تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
رويترز
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أعطت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اليوم الإثنين بعض الملامح عن كيفية تعاملها مع ما وصفها أحد الناخبين بأنها أكثر وظيفة مجهدة فى العالم.

ولدى زيارتها لمصنع فى مدينة نيوكاسل بشمال انجلترا، سأل أحد الناخبين ماى عن كيفية تكيفها مع "أكثر وظيفة مجهدة فى العالم".

فردت ماى قائلة "أحب المشى وأستمتع به أنا وزوجى حين نستطيع ذلك، ونقضى العطلات فى المشى .. أستمتع بالطهى لما فى ذلك من ميزة أنك تأكل ما تطهو. لدى أكثر من 150 كتابا فى الطهى لذلك أقضى وقتا كثيرا أطالع تلك الكتب".

وأضافت "أحب تماما متابعة (مسلسل إن سى آى إس البوليسى الأمريكي) متى استطعت".

 

 


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