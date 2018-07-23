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المشرف على التنسيق: 32 ألف طالب سجلوا رغباتهم فى المرحلة الثانية حتى الآن

الإثنين، 23 يوليه 2018 08:03 م
المشرف على التنسيق: 32 ألف طالب سجلوا رغباتهم فى المرحلة الثانية حتى الآن التنسيق
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال السيد عطا المشرف العام على تنسيق الجامعات، إن المرحلة الثانية من التنسيق تستمر حتى الساعة السابعة مساء يوم الجمعة المقبل، موضحًا أن هناك 32 ألف طالب سجلوا رغباتهم فى تنسيق المرحلة الثانية.

وقدم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة فى مصر"، على فضائية "الحياة"، نصائحه للطلاب المتقدمين للتنسيق بألا يتعجلوا فى كتابة الرغبات، موضحًا أن هناك طلاب يتفاجأون بعد إعلان نتيجة التنسيق أن درجاتهم تؤهلهم لكليات معينة ولكنه لم يكتبها فى الرغبات.

وتابع: "يمكن للطلاب أن يعدلوا رغباتهم قبل غلق باب التسجيل، لأنه لا تعديلات بعد إعلان النتيجة"، موضحًا أن من حق الطالب تعديل رغباته لأن آخر تعديل على الموقع يتم الاعتماد عليه.

 

 

 

 


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