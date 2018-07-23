المشرعون الروس والأمريكان يبحثون القضايا المشتركة فى موسكو أغسطس المقبل

موسكو(أ ش أ)

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الاتحاد الروسى قنسطنطين كوساشيف، اليوم الأربعاء، إن المشرعين الروس والأمريكيين سيعقدون اجتماعا فى مجلس الاتحاد "المجلس الأعلى للبرلمان الروسى" فى النصف الأول من شهر أغسطس المقبل، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف كوساشيف، فى تصريح نقلته وكالة أنباء "سبوتنك" فى نسختها الإنجليزية، "قد يأتى وفد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى إلى روسيا فى النصف الأول من أغسطس"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يعقد النواب الأمريكيون اجتماعا مع زملائهم الروس فى مجلس الاتحاد.