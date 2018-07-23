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المتحدث باسم الخارجية: 23 يوليو لقطة مضيئة فى تاريخ مصر تكررت فى 30 يونيو

الإثنين، 23 يوليه 2018 03:26 م
المتحدث باسم الخارجية: 23 يوليو لقطة مضيئة فى تاريخ مصر تكررت فى 30 يونيو أحمد أبو زيد
كتبت مريم بدر الدين
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حرص السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، على إحياء ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة عبر "تويتر".

وكتب أبو زيد: " ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، علامة مضيئة فى تاريخ مصر والأمة العربية، مثال حى على بطولة شعب التف حول قيادته دفاعا عن بلاده وحفاظا على استقلالية القرار الوطنى".

وتابع:" ليتكرر المشهد فى لقطة مضيئة أخرى فى الثلاثين من يونيو، لتظل مصر عظيمة بمسيرة أبنائها ورؤيتهم للمستقبل..تحيا مصر".

متحدث الخارجية
متحدث الخارجية

 

 

 


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أحمد أبو زيد

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

فكرى الفساخ

30 يونيو ثورة شعبية ضد حكم الاخوان الدينى الفاشى

الذى يقسم الشعب ويأخذنا الى القرون المظلمة . الاخوان اخطر من اسرائيل على مصر والمنطقة العربية . لأنهم يتوهمون انهم يحكمون باسم الله غير خاضعين للخطأ

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