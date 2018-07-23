المتحدث باسم الخارجية: 23 يوليو لقطة مضيئة فى تاريخ مصر تكررت فى 30 يونيو

حرص السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، على إحياء ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة عبر "تويتر".
وكتب أبو زيد: " ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، علامة مضيئة فى تاريخ مصر والأمة العربية، مثال حى على بطولة شعب التف حول قيادته دفاعا عن بلاده وحفاظا على استقلالية القرار الوطنى".
وتابع:" ليتكرر المشهد فى لقطة مضيئة أخرى فى الثلاثين من يونيو، لتظل مصر عظيمة بمسيرة أبنائها ورؤيتهم للمستقبل..تحيا مصر".
متحدث الخارجية
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فكرى الفساخ
30 يونيو ثورة شعبية ضد حكم الاخوان الدينى الفاشى
الذى يقسم الشعب ويأخذنا الى القرون المظلمة . الاخوان اخطر من اسرائيل على مصر والمنطقة العربية . لأنهم يتوهمون انهم يحكمون باسم الله غير خاضعين للخطأ