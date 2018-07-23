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الكويت تتبرع بـ17 مولدا كهربائيا للتخفيف من الأزمة الكهربائية بالعراق

الإثنين، 23 يوليه 2018 03:20 ص
الكويت تتبرع بـ17 مولدا كهربائيا للتخفيف من الأزمة الكهربائية بالعراق أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
(أ ش أ)
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قال وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية المهندس محمد بو شهرى أمس الأحد، إنه فى ضوء الظروف الصعبة الراهنة التى يواجهها الشعب العراقى، والمتمثلة فى جانب منها بنقص حاد فى الكهرباء، فقد وجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بتقديم المساعدة العاجلة للعراق.

وأوضح بوشهرى - فى تصريح صحفى - أن وزارة الكهرباء والماء الكويتية، تبرعت ب17 مولدا كهربائيا متنقلا، بطاقة إجمالية تبلغ 30 ألف كيلو واط؛ للتخفيف من الأزمة الكهربائية التى تعانيها مدينة البصرة العراقية.

يشار إلى أن العراق يشهد حاليا أزمة كهرباء حادة، بسبب زيادة الطلب على الطاقة مع ارتفاع درجات الحرارة، وقلة محطات الإنتاج العاملة فى البلاد، خاصة بعد أن قطعت إيران خط الكهرباء المغذى للعراق بقدرة ألف ميجا واط مطلع شهر يوليو الجاري، بسبب تراكم الديون، ما أثر سلبا وبشكل مباشر على عدد ساعات تجهيز الكهرباء فى محافظات ذى قار، والبصرة، وميسان جنوبى البلاد.

وتسببت أزمة الكهرباء وأزمات خدمية أخرى بمظاهرات شعبية واسعة اجتاحت مدن الجنوب العراقي؛ للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية، قد أعلنت يوم الجمعة الماضى، أن وزارة النفط الكويتية ستقوم بامداد العراق بوقود الكازاويل؛ لتشغيل الوحدات التوليدية المتوقفة ودعم الوحدات العاملة، مشيرة الى أن بارجة كويتية محملة بـ 30 ألف متر مكعب من وقود الكازاويل وصلت أمس إلى موانئ البصرة كدفعة أولى، فى حين ستتوالى الكميات بشكل دورى على مدى الأيام المقبلة.

 


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