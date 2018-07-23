الكلاب تعقر 9 أطفال بمدينة زفتى.. والأهالى: مجلس المدينة "لا حياة لمن تنادى"

الغربية محمد طارق

شهدت مدينة زفتى بمحافظة الغربية، حالة من الرعب والفزع عقب ظهور كلب مسعور بميادين "منطقة المقابر، موقف طنطا، شارع أبو الحسايب"، هاجم بعض المواطنين وعقرهم، وأحدث بهم إصابات خطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى زفتى العام لتلقى العلاج اللازم.

وكشف محمد البرعى والد أحد الضحايا أن ابنه فى السادسة من عمره، وفوجئ أثناء اللعب أمام المنزل، بكلب شرس غريب الشكل يهاجمه، وعندما حاول الإفلات منه عقره فى ذراعه ثم فر هاربا.



وأضاف أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، أصبحت مشكلة تؤرق المواطنين خاصة الأطفال وتعرض حياتهم للخطر، ومنذ أمس والأهالى تتقدم ببلاغات لمجلس المدينه للقضاء على تلك الكلاب الضالة، ولكن لم يتحرك رئيس المجلس حتى الآن وكان الأمر لا يعنيهم فى شىء.



وصرح دكتور محمد الجوهرى مدير مستشفى زفتى العام، إن المستشفى استقبلت أمس فقط 9 حالات عقر فى أماكن مختلفة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية، وإسعاف جميع الحالات بالطعوم والأمصال الواقية وإبلاغ الطب البيطرى.