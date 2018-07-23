video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 06:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الكلاب تعقر 9 أطفال بمدينة زفتى.. والأهالى: مجلس المدينة "لا حياة لمن تنادى"

الإثنين، 23 يوليه 2018 05:38 م
الكلاب تعقر 9 أطفال بمدينة زفتى.. والأهالى: مجلس المدينة "لا حياة لمن تنادى" أحد الأطفال المصابين
الغربية محمد طارق
إضافة تعليق

شهدت مدينة زفتى بمحافظة الغربية، حالة من الرعب والفزع عقب ظهور كلب مسعور بميادين "منطقة المقابر، موقف طنطا، شارع أبو الحسايب"، هاجم بعض المواطنين وعقرهم، وأحدث بهم إصابات خطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى زفتى العام لتلقى العلاج اللازم.

وكشف محمد البرعى والد أحد الضحايا أن ابنه فى السادسة من عمره، وفوجئ أثناء اللعب أمام المنزل، بكلب شرس غريب الشكل يهاجمه، وعندما حاول الإفلات منه عقره فى ذراعه ثم فر هاربا.

وأضاف أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، أصبحت مشكلة تؤرق المواطنين خاصة الأطفال وتعرض حياتهم للخطر، ومنذ أمس والأهالى تتقدم ببلاغات لمجلس المدينه للقضاء على تلك الكلاب الضالة، ولكن لم يتحرك رئيس المجلس حتى الآن وكان الأمر لا يعنيهم فى شىء. 

وصرح دكتور محمد الجوهرى مدير مستشفى زفتى العام، إن المستشفى استقبلت أمس فقط 9 حالات عقر فى أماكن مختلفة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية، وإسعاف جميع الحالات بالطعوم والأمصال الواقية وإبلاغ الطب البيطرى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ الغربية يكرم أوائل خريجى كلية الشرطة دفعة 2018

طبيب يصدم رواد مقهى بسيارته عقب تعرضه لغيبوبة سكر فى طنطا

اخبار مصر

اخبار الغربيه

اخبار المحافظات

زفتي

كلب مسعورة

محافظ الغربيه

مجلس مدينة زفتي




لا تفوتك
فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

شاهد.. عصام الحضرى يؤدى تحدى kiki على "تويتر".. ويعلق: شوية هزار

شاهد.. عصام الحضرى يؤدى تحدى kiki على "تويتر".. ويعلق: شوية هزار

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة