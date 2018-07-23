القبض على قاتلى سائقى توك توك وكشف 3 تشكيلات عصابية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وموظف بمجلس الدولة وذلك لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة التكاتك وقتل شخصين وإلقاء جثتيهما فى المياه عقب سرقتهما، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

والبداية كانت فى إخطار تلقاه اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية لأمن المنوفية، من مأمور تلا بتلقى بلاغ من إ.إ. ا 53 سنة عامل، بغياب نجله " م " طالب بالإعدادى 16 سنة، اثناء قيادته مركبة " توك توك " قيادته، ومعه هاتف محمول وبلاغ آخر من" ن.ا. ا. " 46 سنة عامل مبلط، بغياب نجله " و" 18 سنة سائق توك توك قيادته، ومعه هاتفه المحمول.

ونظرا لتكرار وقائع الغياب، وجه اللواء أحمد عتمان مدير الأمن بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى ضم ضباط الإدارة وضباط وحدة مباحث مركز تلا بالتنسيق مع فرع الأمن العام،وتم وضع خطة بحث لكشف غموض تلك الوقائع، إذ توصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب هذه الوقائع تشكيل عصابى مكون من " ت.ك. م. ح." 38 سنة سائق توك توك، والثانى " م.ص. ب. ع."32 سنة موظف بمجلس الدولة فرع المنوفية ومقيمان - دائرة مركز تلا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما فيما توصلت إليه التحريات اعترفا بارتكابهما الوقائع لمرورهما بضائقة مالية حيث قاما باستدراج المجنى عليهما فى الواقعتين عن طريق طلب توصيلهما إلى مدينة طنطا وقتلهما خنقًا فى الطريق وتخلصا من الجثامين بوضعها فى أجولة وإلقائها ببحر الملاح - دائرة مركز طنطا -غربية وقاما بالاستيلاء على مركبتى التوك توك وهاتفى المجنى عليهما وبإرشادهما تم ضبط المسروقات وحددا موقع إلقاء الجثامين بمياه بحر الملاح – دائرة مركز طنطا والمار بمحافظة الغربية مرورًا بكفر الزيات وبسيون حتى محافظة كفر الشيخ،تم التنسيق مع قوات الإنقاذ النهرى بالغربية وجارى البحث عن الجثث.

وفى سياق فحص الوقائع السابقة تمكن فريق البحث من ضبط 2 تشكيل تخصصا فى سرقات التكاتك، الأول يضم( أ.ع. ع. ا. )26 سنة بدون عمل، وصديقه م.ع. ر. ع. 20 سنة بدون عمل والمقيمان - دائرة مركز طنطا - غربية، ومعهما (م.ع. م. غ. ) 26 سنة بدون عامل - سبق اتهامه فى القضية رقم 63 لسنة 2012م جنايات أ د مركز كفر الشيخ " سلاح نارى " والمقيم قطور – غربية، وأيضا ع.م. ع.ا. 22 سنة عامل، والخامس (ـ ج.ع. ح. ا.) 21 سنة عامل ومقيم مركز تلا،وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم جميعا وعثر بحوزة الثانى على فرد خرطوش عيار 12 وطلقة من ذات العيار وبحوزة الخامس سلاح أبيض مطواة واعترفوا بارتكابهم لواقعة المحضر رقم 3363 لسنة 2016م جنح قسم الخانكة بلاغ المواطن س. ن.ن ا. " سرقة توك توك "، وواقعة المحضر رقم 3564 لسنة 2018 م جنح مركز تلا بلاغ المواطن. م. م. ع. ومقيم تلا عن سرقة مركبة توك توك، وهاتف محمول نوكيا، وواقعة المحضر رقم 1641 لسنة 2018 م جنح مركز تلا – بلاغ المواطن أ. س. ع. ا. سرقة توك وبإرشادهم تم ضبط المسروقات جميعها.

والتشكيل الثانى مكون من (أ.ع. م. ف. ) 53 سنة سائق توك توك، ومعه م.ع. ع. أ – 40 سنة بدون عمل والمقيمان مدينة تلا وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول،وبمناقشته،اعترف بتحصله على التوك توك من الثانى والمحرر بشأنها المحضر رقم 50001 جنح مركز شبرا خيت لسنة 2016م – بلاغ المواطن ط.ع. ا." سرقة توك توك "، وجارى ضبط الثانى وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى العرض على النيابة.