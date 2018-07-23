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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بسوهاج

الإثنين، 23 يوليه 2018 09:27 ص
القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بسوهاج القبض على متهمين - صورة أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، برئاسة الرائد طارق أبوسديره رئيس مباحث المركز، من إلقاء القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية، واتخاذ دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير لقطاع الشرق، يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات يفيد قيام 4 أشخاص بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص فى سرقة الدرجات البخارية.

 

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق، والرائد طارق أبوسديره رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، والنقيب إبراهيم صقر معاون مباحث المركز بقيام "محمود ا ع ح" 29 سنة عامل، و"عبد الصمد ح ع ب" 17 سنة عاطل، و"طه ا ح ا" 45 سنة عامل، و"صلاح ص ع ع" 29 سنة عامل، بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الدراجات البخارية، متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

وبتقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة، أسفرت أحداها عن ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد من الوقائع، وتم ضبط "9" دراجات بخارية من المبلغ بسرقتهم، بإرشادهم أضافوا بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لدى عملائهم.

 

وبعرض المسروقات على المجنى عليهم، تعرفوا عليها وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وضبط باقى المسروقات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3180 إدارى المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.

 


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