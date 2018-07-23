الصين ورواندا تتفقان على كتابة فصل جديد فى علاقات البلدين - صور

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اتفق الرئيس الصينى "شى جين بينج" ونظيره الرواندى "بول كاجامي" اليوم الإثنين على تعزيز التعاون الثنائى، فى محاولة لتحقيق مزيد من المنافع للشعبين الصينى والرواندى والقارة الأفريقية.

وقال "شى جين بينج" –خلال لقائه كاجامى أثناء زيارته الحالية إلى رواندا- إن بكين ترغب فى العمل مع كيجالى لتحويل الصداقة التقليدية الثنائية إلى منافع ملموسة للبلدين والشعبين، وكتابة فصل جديد فى علاقات التعاون بينهما.

وأضاف "شى جين بينج" أن الصين ترحب بمشاركة رواندا فى التعاون الدولى فى إطار مبادرة "الحزام والطريق"، وتشجع المزيد من الاستثمارات الصينية فى رواندا للمساعدة فى النهوض بقطاعات التصنيع هناك.

وأشاد الزعيمان –وفقا لوسائل إعلام صينية- بنمو العلاقات الثنائية خلال الأعوام الـ 47 الماضية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وكان الرئيس الصينى وصل إلى رواندا ثالث محطاته الخارجية بعد الإمارات والسنغال، حيث يزور كذلك جنوب أفريقيا لحضور القمة العاشرة لمجموعة (بريكس) للدول ذات الاقتصادات الأسرع نموا، وموريشيوس.



استقبال الرئيس الرواندى لرئيس الصين



الرئيس الصينى شى جين بينج ونظيره الرواندى بول كاجامي



تحية الرئيسين