الصين تؤكد أنها لا تتلاعب بعملتها لتعزيز القدرة التنافسية لصادراتها

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أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن الصين لا تتلاعب بعملتها بهدف تعزيز القدرة التنافسية لصادرات البلاد فى مواجهة السلع الأخرى .



جاء ذلك تعليقا على الاتهامات الأمريكية للصين بالتلاعب بعملتها وتحذير وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين بشأن ضعف العملة الصينية (اليوان) وتأكيده أن ضعف العملة يخلق ميزة غير عادلة للصينيين وأن أمريكا ستجرى مراجعة بعناية بالغة؛ للوقوف على ما إذا كانوا قد تلاعبوا بالعملة.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج - خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة - : "إن بلاده أوضحت فى أكثر من مناسبة أنها لا تريد حربا تجارية خاصة وأن هذه الحرب ليس فيها فائز وإن موقفها ثابت حيال الدفاع عن مصالح شعبها".

وأضاف: "أن حركة سعر العملة الصينية سواء بالارتفاع أو بالانخفاض خاضعة للسوق وآلية العرض والطلب، وأن بلاده لا تتلاعب بعملتها بتخفيض قيمتها لتعزيز القدرة التنافسية لصادراتها "، مشددا على أن بلاده ليس لديها النية مطلقا للتلاعب بقيمة عملتها.



وحول ما يتردد عن مفاوضات أمريكية صينية لحل النزاع التجارى بينهما، أوضح شوانج أن المصداقية يجب أن تكون أساسا قبل الحديث عن ذلك.