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الإثنين، 23 يوليه 2018 08:47 ص
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السيطرة على حريق بــ3 أحواش فى جهينة غرب سوهاج دون حدوث خسائر بالأرواح

الإثنين، 23 يوليه 2018 07:55 ص
السيطرة على حريق بــ3 أحواش فى جهينة غرب سوهاج دون حدوث خسائر بالأرواح حريق - صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء نمشه مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بحوش بناحية قرية حسام الدين دائرة مركز جهينة وأمتد إلى حوشين متجاورين دون حدوث إصابات بشرية ونتج عن الحريق نفوق رأس ماشية وكمية من الطيور.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق بدائرة مركز شرطة جهينة وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد صلاح رئيس مباحث مركز شرطة جهينة بنشوب حريق بحوش ملك "محمود . ع"  47 سنة عامل وامتد لحوشين مجاورين ملك "عبد الراضي . ع" 48 سنة عامل و"أحمد . ا" 55 سنة عامل وتم السيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم وأرجعوا سبب الحريق ماس كهربائى بحوش الأول وأضافوا بنفوق عدد رأس ماشية وكمية من الطيور ونفوا الشبهة الجنائية.

وتم إخطار الإدارة البيطرية بجهينه لاتخاذ اللازم وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2356 إدارى المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.


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