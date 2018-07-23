video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 08:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الخناقة مستمرة.. "إف بى آى" يسرب تقريرا يفيد بـ"خيانة" مدير حملة ترامب

الإثنين، 23 يوليه 2018 07:26 م
الخناقة مستمرة.. "إف بى آى" يسرب تقريرا يفيد بـ"خيانة" مدير حملة ترامب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب: محمد محسن أبو النور
إضافة تعليق

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالى أول من أمس السبت وثائق تتعلق بمراقبة مستشار حملة ترامب الرئاسية السابق كارتر بيج، كجزء من تحقيق فى ما إذا كان قد تآمر مع الحكومة الروسية لتقويض الانتخابات الأمريكية لعام 2016، فى واحدة من جولات الصراع المستمر بين ترامب وأجهزته الأمنية.

وقالت مجلة نيوزويك فى تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونى، إن الصفحات الـ412 هى عبارة عن حزمة من الوثائق المتعلقة بإجراءات التحقيق فى قضايا بيج.

ووفقا للمجلة فإن طلب المراقبة المقدم فى أكتوبر 2016 أفاد بأن "FBI يعتقد أن بيج تعاون وتآمر مع الحكومة الروسية"، وتضمنت الوثائق الصادرة طلبات التجديد التى تم تقديمها فى عام 2017 بعد تولى ترامب منصبه، وقد نفى بيج أن يكون عميلاً للحكومة الروسية ولم توجه إليه أية تهمة بارتكاب أى جريمة.

وفى وقت سابق من يوم السبت، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أنها تلقت نسخة من وزارة العدل بعد أن رفعتها منظمات إخبارية أخرى.

وقالت الوثائق الصادرة: إن "مكتب التحقيقات الفيدرالى يعتقد أن جهود الحكومة الروسية يجرى تنسيقها مع بيج وأشخاص آخرين مرتبطين بحملة ترامب"، مضيفة أن بيج "أنشأ علاقات مع مسؤولين حكوميين روس بما فى ذلك ضباط بالمخابرات الروسية".

وبحسب المجلة فإن المشرعين الجمهوريين يرون أن مكتب التحقيقات الفيدرالى قام بخطوات خطيرة عندما سعى للحصول على مذكرة لمراقبة شركة بيج فى أكتوبر 2016 بعد وقت قصير من مغادرته لحملة ترامب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب: لم أتنازل عن أى شئ خلال لقائى مع بوتين

ترامب يعبر عن رضاه تجاه المفاوضات مع كوريا الشمالية

ترامب يجدد دعوته لإنهاء تحقيق مولر فى تدخل روسيا بانتخابات الرئاسة

كارتر بيج

حملة ترامب

ترامب

التدخل الروسى فى الانتخابات

صراع الأجنحة فى أمريكا

المخابرات الروسية

المخابرات الأمريكية




لا تفوتك
فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

شاهد.. عصام الحضرى يؤدى تحدى kiki على "تويتر".. ويعلق: شوية هزار

شاهد.. عصام الحضرى يؤدى تحدى kiki على "تويتر".. ويعلق: شوية هزار

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة