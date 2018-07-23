الخناقة مستمرة.. "إف بى آى" يسرب تقريرا يفيد بـ"خيانة" مدير حملة ترامب

كتب: محمد محسن أبو النور

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالى أول من أمس السبت وثائق تتعلق بمراقبة مستشار حملة ترامب الرئاسية السابق كارتر بيج، كجزء من تحقيق فى ما إذا كان قد تآمر مع الحكومة الروسية لتقويض الانتخابات الأمريكية لعام 2016، فى واحدة من جولات الصراع المستمر بين ترامب وأجهزته الأمنية.

وقالت مجلة نيوزويك فى تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونى، إن الصفحات الـ412 هى عبارة عن حزمة من الوثائق المتعلقة بإجراءات التحقيق فى قضايا بيج.

ووفقا للمجلة فإن طلب المراقبة المقدم فى أكتوبر 2016 أفاد بأن "FBI يعتقد أن بيج تعاون وتآمر مع الحكومة الروسية"، وتضمنت الوثائق الصادرة طلبات التجديد التى تم تقديمها فى عام 2017 بعد تولى ترامب منصبه، وقد نفى بيج أن يكون عميلاً للحكومة الروسية ولم توجه إليه أية تهمة بارتكاب أى جريمة.

وفى وقت سابق من يوم السبت، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أنها تلقت نسخة من وزارة العدل بعد أن رفعتها منظمات إخبارية أخرى.

وقالت الوثائق الصادرة: إن "مكتب التحقيقات الفيدرالى يعتقد أن جهود الحكومة الروسية يجرى تنسيقها مع بيج وأشخاص آخرين مرتبطين بحملة ترامب"، مضيفة أن بيج "أنشأ علاقات مع مسؤولين حكوميين روس بما فى ذلك ضباط بالمخابرات الروسية".

وبحسب المجلة فإن المشرعين الجمهوريين يرون أن مكتب التحقيقات الفيدرالى قام بخطوات خطيرة عندما سعى للحصول على مذكرة لمراقبة شركة بيج فى أكتوبر 2016 بعد وقت قصير من مغادرته لحملة ترامب.