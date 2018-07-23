الخارجية الأمريكية تهنىء مصر بمناسبة ذكرى ثورة يوليو

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أعرب وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو عن تهنئته للحكومة والشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

وقال - فى تصريح له اليوم الاثنين بمناسبة العيد القومى المصرى 23 يوليو- "نيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أتقدم بخالص التهانى للحكومة والشعب المصرى فى عيدكم القومى الموافق 23 يوليو".

وأضاف "نشارككم الاحتفال بتاريخ مصر الذى لا مثيل وأيضا بالتراث الثقافى الرائع والغنى وبدورها الجوهرى فى تحقيق السلام والأمن والاستقرار الإقليمي".

وأكد أن العلاقات التجارية والأمنية والشعبية بين بلدينا متأصلة فى المصالح والاحترام المتبادلين ، وكذلك فى التزامنا المشترك بمكافحة الإرهاب وتعزيز الظروف التى تحقق الرخاء.

وأعرب الوزير الامريكى عن تطلعه إلى المزيد من تطوير علاقتنا المتعددة الأوجه.