الحكومة اليابانية: ليس لدينا مصلحة فى اتفاق تجارى مع الولايات المتحدة فقط

طوكيو(أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدى سوجا إلى أن الحكومة ستواصل مقاومة جهود الولايات المتحدة لإبرام اتفاقية تجارة حرة ثنائية بين البلدين .

وأكد سوجا - وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية - أن اليابان لن تتخذ أى إجراء مع أى دولة من شأنه أن يضر بالمصلحة القومية اليابانية..موضحا أن التعامل مع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة سيكون بنفس الطريقة.

وتأتى تعليقات سوجا على العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة فى الوقت الذى رفض فيه مسؤولون من دول مجموعة العشرين التى اجتمعت فى الأرجنتين موقف إدارة ترامب التى رفضت الاتفاقيات متعددة الأطراف واتجهت إلى التعريفات الجمركية.

ومن المتوقع أن يجتمع وزير الاقتصاد اليابانى توشميتسو موتيجى مع الممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتايزر لمناقشة التجارة الثنائية فى وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال سوجا، إنه يعرف أن الولايات المتحدة مهتمة بشدة باتفاق تجارى ثنائي، لكن اليابان سوف تستمر فى إصرارها على أن تعود الولايات المتحدة إلى اتفاقية التجارة عبر الشراكة مع المحيط الهادئ لتحقيق أفضل المصالح لكلا البلدين .