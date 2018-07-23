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الإثنين، 23 يوليه 2018 08:03 م
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الجيش الصومالى يصد هجوما شنه متطرفون على قاعدة عسكرية جنوبى البلاد

الإثنين، 23 يوليه 2018 07:29 م
الجيش الصومالى يصد هجوما شنه متطرفون على قاعدة عسكرية جنوبى البلاد الجيش الصومالى
أ ش أ
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أعلن ضابط بالجيش الصومالى الكولونيل أحمد حسن، صد هجوم قامت به حركة الشباب الصومالية المعارضة على قاعدة عسكرية فى جنوب البلاد، نافيا مزاعم الحركة بمقتل 27 جنديا صوماليا.

وقال الكولونيل أحمد حسن - وفقا لشبكة (إيه بى سي) نيوز الأمريكية اليوم الإثنين إن الهجوم استهدف قاعدة عسكرية فى "سانجوني" قرية صغيرة تقع فى جنوب البلاد.
وأضاف أن الجنود تعرفوا على السيارة المفخخة وقاموا بتفجيرها، ثم هاجم عناصر الحركة القاعدة سيرا على الأقدام إلا أن الجنود تمكنوا من صد الهجوم وقتلوا 10 مهاجمين.

يشار إلى أن متحدث باسم حركة الشباب المتطرفة أعلن- فى وقت سابق اليوم- أن الحركة هاجمت قاعدة عسكرية فى جنوب البلاد وقتلت 27 جنديا، موضحا أن الهجوم تم بسيارة ملغمة تلاه اقتحاما وسيطرة على القاعدة.

 

 


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