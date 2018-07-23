video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 12:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التوصل لهوية الشاب المنتحر بمترو المرج.. وصديقه: أسرته لم تعرف سبب انتحاره

الإثنين، 23 يوليه 2018 11:20 ص
التوصل لهوية الشاب المنتحر بمترو المرج.. وصديقه: أسرته لم تعرف سبب انتحاره محاولة انتحار- أرشيفية
كتب عامر مصطفى
إضافة تعليق

كشفت التحقيقات الأولية فى حادث انتحار شاب أسفل عجلات مترو الأنفاق بمحطة المرج، عن هوية الشاب المتوفى، وذلك عقب العثور على هاتف محمول بمكان الحادث.

ومن خلال إجراء مكالمة هاتفية من الهاتف الذى تم العثور عليه أمكن التوصل إلى أحد أصدقاء الشاب المتوفى، وبسؤاله عن هوية صاحب الهاتف أجاب بأنه يدعى "أشرف"، من إحدى قرى محافظة الفيوم، وسافر إلى القاهرة دون علم أسرته، ولم يعرف أسرته الأسباب التى دفعته إلى الانتحار.

من جهتها، أمرت نيابة نيابة المرج الجزئية برئاسة المستشار أحمد شديد، رئيس النيابة، بطلب حضور سائق المترو للاستماع إلى أقوله فى قضية الشاب المُنتحر تحت عجلات قطار المترو فى محطة المرج القديمة، لبيان سبب الوفاة تحديدا، وإذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه.

البداية كانت عندما تلقى المقدم هانى القطان رئيس مباحث المترو، بلاغا من الخدمات الأمنية بمحطة مترو المرج القديمة، اليوم الأحد، حول قيام شاب بإلقاء نفسه أمام عجلات المترو، وبالفحص تبين أن الشاب مجهول، ولا يحمل أى أوراق ثبوتية له، وأنه ألقى نفسه فجأة أمام عجلات القطار فور وصوله المحطة، ولم يستطع أحد إنقاذه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تأمر بتشريح جثة الشاب المنتحر بمحطة المرج

النيابة تأمر بتفريع كاميرات المراقبة فى واقعة انتحار شاب بمترو المرج

النيابة تطلب حضور سائق مترو المرج للاستماع لأقواله بواقعة انتحار شاب

اخبار الحوادث

اخبار مصر

اخبار الداخلية

اخبار الحوادث اليوم

انتحار شاب

مترو الانفاق

انتحار شاب بالمترو

هاتف محمول

امن القاهرة

نيابة المرج

قسم شرطة المرج




لا تفوتك
التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة