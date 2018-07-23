التوصل لهوية الشاب المنتحر بمترو المرج.. وصديقه: أسرته لم تعرف سبب انتحاره

كتب عامر مصطفى

كشفت التحقيقات الأولية فى حادث انتحار شاب أسفل عجلات مترو الأنفاق بمحطة المرج، عن هوية الشاب المتوفى، وذلك عقب العثور على هاتف محمول بمكان الحادث.

ومن خلال إجراء مكالمة هاتفية من الهاتف الذى تم العثور عليه أمكن التوصل إلى أحد أصدقاء الشاب المتوفى، وبسؤاله عن هوية صاحب الهاتف أجاب بأنه يدعى "أشرف"، من إحدى قرى محافظة الفيوم، وسافر إلى القاهرة دون علم أسرته، ولم يعرف أسرته الأسباب التى دفعته إلى الانتحار.

من جهتها، أمرت نيابة نيابة المرج الجزئية برئاسة المستشار أحمد شديد، رئيس النيابة، بطلب حضور سائق المترو للاستماع إلى أقوله فى قضية الشاب المُنتحر تحت عجلات قطار المترو فى محطة المرج القديمة، لبيان سبب الوفاة تحديدا، وإذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه.

البداية كانت عندما تلقى المقدم هانى القطان رئيس مباحث المترو، بلاغا من الخدمات الأمنية بمحطة مترو المرج القديمة، اليوم الأحد، حول قيام شاب بإلقاء نفسه أمام عجلات المترو، وبالفحص تبين أن الشاب مجهول، ولا يحمل أى أوراق ثبوتية له، وأنه ألقى نفسه فجأة أمام عجلات القطار فور وصوله المحطة، ولم يستطع أحد إنقاذه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.