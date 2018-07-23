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الاتحاد الأوروبى يعلن استعداده لمراقبة الانتخابات الموريتانية

الإثنين، 23 يوليه 2018 04:32 ص
الاتحاد الأوروبى يعلن استعداده لمراقبة الانتخابات الموريتانية الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
(أ ش أ)
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أكد جياكومو دورازو رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لدى موريتانيا استعداد الاتحاد، لمراقبة الانتخابات الموريتانية.

وأضاف المسؤول الأوروبى - فى تصريحات نشرت مساء أمس الأحد فى نواكشوط - أن الاتحاد الأوروبى سيرسل بعثات لمراقبة الانتخابات، بشرط أن يُلتمس ذلك رسميا من الحكومة الموريتانية، وبعدها سيتم دراسة الأمر بشكل جيد.

وعن الانتخابات البرلمانية والبلدية والإقليمية المقررة فى موريتانيا فى الأول من سبتمبر المقبل، قال إن الاتحاد الأوروبى ليس مخولا بإعطاء رأى فى الانتخابات أوالتأثير على النتائج، سواء فى موريتانيا أو فى أى بلد آخر لكنه يعول على إجراء انتخابات شفافة وشاملة فى موريتانيا ويلاحظ بارتياح أن الأطراف السياسية قد شاركت فى العملية الانتخابية.

 


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