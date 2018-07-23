الإسكان: 10 ملايين زيارة لموقعنا الإلكترونى أول 4 أيام للحجز بالعاصمة الإدارية

كتب محسن البديوى

كشف هانى يونس، المتحدث الرسمى لوزارة الإسكان، أن هناك 10 ملايين زيارة للموقع الإلكترونى الخاص بحجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى أول أربعة أيام من فتح باب الحجز.

وبدأ موقع هيئة المجتمعات العمرانية، الأربعاء الماضى فى استقبال الراغبين لحجز وحدات العاصمة الإدارية، حيث أعلنت الوزارة عن طرح حجز 2048 وحدة سكنية بمساحات من 110-180م، وبتشطيبات فاخرة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال "يونس" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "رأى عام" المذاع عبر فضائية "TEN"، إنه تم ملأ 4600 استثماره للحجز على الموقع الاليكترونى بمعدل أكبر من ضعف الوحدات المطروحة.