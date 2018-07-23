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الأموال العامة تضبط متهما بالنصب على المواطنين عقب إخلاء سبيله بقضية تبديد

الإثنين، 23 يوليه 2018 06:18 م
الأموال العامة تضبط متهما بالنصب على المواطنين عقب إخلاء سبيله بقضية تبديد المتهم
كتبت : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بارتكاب العديد من وقائع النصب والاحتيال على العديد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفهم بوزارة الكهرباء.

وكان بلاغا قد ورد لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من بعض المواطنين، مقيمين بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج بقيام " أ . م . أ"، فنى بهندسة كهرباء المراغة سابقاً وحاليا فنى بهندسة كهرباء الهرم ومقيم بدائرة قسم شرطة المراغة بسوهاج محبوس بسجن مركز شرطة المراغة لتنفيذ عقوبة السجن لمدة سنة فى قضية تبديد بإدعاء وجود علاقات ونفوذ لدى المسئولين بوزارة الكهرباء على خلاف الحقيقة وقيامه بطلب مبلغ مالى من المبلغين قدرة خمسمائة وسبعون ألف جنيه نظير تعيينهم وذويهم بالوزارة المذكورة، وحصوله على مبلغ  مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه من 4 آخرين بزعم توظيفها لهم فى مجال المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يفى بذلك.

بمواجهة المتهم أثناء عرضه على النيابة عقب الإفراج عنه فى قضية التبديد المشار إليها إعترف بارتكابه للوقائع المشار إليها وأبدى إستعداده رد المبالغ المالية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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