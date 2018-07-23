اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأحداث اليوم الاثنين، منها الإفراج عن 2391 من نزلاء السجون من بينهم 683 غارم وغارمة، وتحذير الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة غدا، وبدء الأوكازيون الصيفى 6 أغسطس المقبل.





المتحدث باسم الرئاسة: السيسى يفتتح غدا مشروعات قومية كبرى بقطاع الكهرباء

الإفراج عن 2391 من نزلاء السجون من بينهم 683 غارم وغارمة





الصحة: تطعيمات شلل الأطفال الفموية هامة ولا يجب تجاهلها





البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

التموين تعلن بدء العمل بالأوكازيون الصيفى 6 أغسطس المقبل





عضو "لجنة الفيروسات": خطة لعلاج من 3 إلى 4 ملايين مريض فيروس C خلال 3 سنوات





سقوط موظف بكهرباء سوهاج استولى على 2 مليون و750 ألف جنيه من 8 أشخاص





موجة حارة على كافة الأنحاء.. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 درجة غدا





شاهد لحظة سقوط حجر من حائط البراق بسبب حفريات الاحتلال الإسرائيلى





نجوم الفراعنة تتلألأ فى الجزائر بـ50 ذهبية.. مصر تتربع على عرش الميداليات بالألعاب الأفريقية