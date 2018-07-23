اعتقال 23 داعشيا فى الموصل والقبض على 5 مطلوبين بتهم الإرهاب بالسليمانية

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تمكنت القوات العراقية، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على 5 مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب فى محافظة السليمانية.

وقال المتحدث باسم مركز الإعلام الأمنى العراقى العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- إنه وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مديرية استخبارات وأمن السليمانية الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، من إلقاء القبض على ٥ مطلوبين إلى محاكم مخمور وصلاح الدين وسامراء وواسط وبغداد.

وأضاف أنه تم تسليم المطلوبين الخمسة إلى الجهات المختصة.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، اعتقال 23 عنصرا من تنظيم (داعش) بينهم ما يسمى بمسؤولا جمع الزكاة وعقارات الدولة بالتنظيم في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

من ناحية أخرى، أعلنت السفارة الأمريكية فى بغداد استعدادها فى محاربة الفساد وخلق الوظائف فى العراق.

وذكرت السفارة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الاثنين- أنها تدعم حق الشعب العراقى فى التجمع السلمى والتعبير عن آرائه، معربة عن ترحيبها بتصريح الحكومة العراقية بأنها تحمى حق مواطنيها فى التظاهر بطريقة سلمية.

كما أعربت عن أسفها على الأرواح التى أزهقت بين المتظاهرين وقوات الأمن، مؤكدة استعدادها لدعم الشعب العراقى وحكومته فى جهودهم المتعلقة بالإصلاح الاقتصادى ومحاربة الفساد وفى خلق الوظائف وتوفير الخدمات التى يستحقها الشعب العراقي.

يذكر أن بعض المدن والمحافظات فى العراق تشهد منذ عدة أيام مظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد فى دوائر الدولة، حيث تضمنت التظاهرات أعمال شغب واعتداءات نجم عنها سقوط مصابين وإلحاق أضرار بممتلكات الدولة.