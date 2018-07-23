اضبط مخالفة.. أبقار داخل مدرسة بكفر شكر.. و"التعليم": لتهذيب الحشائش

القليوبية-نيفين طه

شهدت ساحة مدرسة "الشهيد أحمد فؤاد شعبان" بقرية كفر شكر بالقليوبية، انتشارا لعدد من الأبقار والجاموس بحوش الملعب.

من جانبه، أكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن الواقعة صحيحة وتمت بعد انقضاء العام الدراسي بحجة استخدام هذه الأبقار فى تهذيب النجيلة والحشائش التي ظهرت فى أرضية حوش المدرسة، مشيرا إلى أنه أصدر قرارا بإحالة عامل "النبطشية" للتحقيق واستبعاده من المدرسة، وأضاف أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق فى الواقعة ومحاسبة المتورطين فيها واتخاذ الإجراءات القانونية.‏











