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الإثنين، 23 يوليه 2018 03:36 م
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إصابة شخصين بجروح خطيرة إثر إحراقهما بمادة سائلة فى محطة للقطارات بألمانيا

الإثنين، 23 يوليه 2018 02:05 م
إصابة شخصين بجروح خطيرة إثر إحراقهما بمادة سائلة فى محطة للقطارات بألمانيا الشرطة الألمانية- أرشيفية
أ ش أ
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 أعلنت الشرطة الألمانية أن شخصين مشردين أصيبا بجروح خطيرة إثر إحراقهما بمادة سائلة فى إحدى محطات السكك الحديدية بالعاصمة برلين.

وأضافت الشرطة الألمانية - حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية اليوم الاثنين نقلا عن وسائل إعلام ألمانية -  أن مهاجماً مجهولاً سكب مادة سائلة على الرجلين اللذين يبلغ عمر أحدهما 47 عاما والآخر 62 عاماً قبل إشعال النار بهما وبمتعلقاتهما ليلة أمس فى إحدى محطات ضواحى العاصمة برلين.

وأوضحت أن المارة قاموا بإخماد النيران باستخدام جهاز إطفاء الحرائق من إحدى أكشاك بيع الوجبات السريعة، حيث نه تم نقل المصابَين إلى المستشفى.

 

 


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