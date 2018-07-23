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أمير الكويت يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

الإثنين، 23 يوليه 2018 11:54 ص
أمير الكويت يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو الرئيس السيسى وأمير الكويت
الكويت(أ ش أ)
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بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وأعرب أمير الكويت - خلال البرقية - عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، متمنيا للرئيس السيسى موفور الصحة والعافية ولمصر وشعبها الكريم كل الرفعة والازدهار وللعلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الشقيقين كل التطور والنماء.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح برقيتى تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعربا خلالهما عن خالص تهانيهما بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، متمنيين للرئيس السيسى موفور الصحة والعافية.

من جهته بعث رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم اليوم الاثنين، برقية تهنئة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، بمناسبة ذكرى ثورة ال23 من يوليو.

وأعرب الغانم - فى برقيته - عن خالص تهنئته للدكتور عبدالعال وشعب مصر بهذه المناسبة.


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