ألمانيا وبريطانيا ترحبان بإجلاء عناصر "الخوذ البيضاء" من سوريا

رويترز

رحب وزيرا خارجية ألمانيا وبريطانيا، اليوم الاثنين، بإجلاء المئات من العاملين بالدفاع المدنى السورى المعروفين باسم الخوذ البيضاء الذين فروا من سوريا بمساعدة من إسرائيل والأردن.

وعبر أفراد الخوذ البيضاء وأُسرهم إلى هضبة الجولان التى تحتلها إسرائيل، يوم الأحد، قبل أن يصلوا للأردن، وقالت إسرائيل إنها ساعدت فى عملية الإجلاء استجابة لطلب من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعماء آخرين، وكانت هناك مخاوف من أن حياة موظفى الإغاثة فى خطر.

وقال الوزير الألمانى هايكو ماس، للصحفيين فى برلين، إن بلاده "تشعر بالامتنان العميق" إزاء التحرك المشترك لإنقاذ أفراد الخوذ البيضاء، وأضاف أنه سيجرى إعادة توطين بعض الأسر فى بلاده، أما وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت، فقد أشاد بما وصفه "بالعمل الاستثنائى الذى قامت به (الخوذ البيضاء) لإنقاذ الأرواح".

واتهمت الحكومة السورية، الخوذ البيضاء، بأنها منظمة إرهابية برعاية غربية، فيما وصف الرئيس السورى بشار الأسد، الخوذ البيضاء بأنها جزء من تنظيم القاعدة فى سوريا.