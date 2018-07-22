5 خطوات لإعادة المحذوفين عشوائيا من بطاقات التموين.. تعرف عليها

كتب مدحت وهبة

تتلقى وزارة التموين من خلال مكاتب التموين بالمحافظات طلبات المواطنين لاستخراج بطاقات تموين بدل فاقد وتالف وكذلك طلبات لإعادة المحذوفين عشوائيا من بطاقات التموين، طالما لا يوجد سبب قانونى لحذفهم، إضافة إلى استخراج بطاقات جديدة لمن ليست لهم بطاقات وفقا لضوابط القرار الوزارى.

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن خطوات إعادة المحذوفين عشوائيا من مكاتب التموين فى نقاط محددة.

1-التوجه إلى مكتب التموين للاستعلام عن الفرد المحذوف ومعرفة سبب الحذف.

2- الاستعلام عن الفرد المحذوف إما عن طريق المكتب التموينى أو الاتصال على الرقم 19959 بسعر المكالمة العادية.

3- يتوجه صاحب البطاقة وبحوزته صور من شهادات الميلاد أو الرقم القومى للأفراد المقيدين على بطاقة التموين.

4_ فى حالة ثبوت عشوائية الحذف يتقدم المواطن بطل لإعادة الفرد أو الأفراد المحذوفين مجانا

5- إعادة من تعرض للحذف العشوائى خلال 21 يوما.