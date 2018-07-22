video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 01:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

470 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 31.6 مليون طن خلال 9 أيام

الأحد، 22 يوليه 2018 12:46 ص
470 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 31.6 مليون طن خلال 9 أيام الفريق مهاب مميش
الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ9 أيام الماضية، من الخميس قبل الماضى وحتى أول أمس الجمعة، عبور 470 سفينة بحمولة 31.6 مليون طن.
 

وأكد الفريق مميش، أن المعدلات القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة، تثبت أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية، وتعكس مدى تأثرها بالتغيرات المتلاحقة فى المؤشرات الاقتصادية العالمية والاتجاهات الحديثة فى صناعة النقل البحرى، مشيراً إلى نجاح هيئة قناة السويس فى التعامل الإيجابى مع كافة التحديات من خلال الاهتمام بمشروعات تطوير المجرى الملاحى للقناة، وآخرها مشروع قناة السويس الجديدة، فضلاً عن تبنى سياسات تسويقية جديدة نجحت فى زيادة عائدات القناة بإضافة خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم الخميس عبرت 57 سفينة بحمولة 4.2 مليون طن، كما عبرت يوم الجمعة 47 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، وأن يوم السبت عبرت القناة 57 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، بينما عبرت أمس الأحد 54 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن، كما عبرت يوم الاثنين 37 سفينة بحمولة 2.7 مليون طن.
 
وعبرت يوم الثلاثاء 54 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، وعبرت يوم الأربعاء 50 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، وعبرت يوم الخميس 58 سفينة بحمولة 4.1 مليون طن، وعبرت يوم الجمعة 56 سفينة بحمولة 3.1 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ9 أيام فقط إلى 470 سفينة بحمولة 31.1 مليون طن.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مميش: عبور 357 سفينة قناة السويس بحمولة 24.3 مليون طن خلال أسبوع

رئيس الوزراء يلتقى اليوم الفريق مهاب مميش لمتابعة ملفات متعلقة بقناة السويس

مميش يعرض لرئيس الحكومة توقيع عقود وحل منازعات مع 25 مستثمرا - صور

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

هيئه قناه السويس

اخبار قناه السويس

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

مصر ترفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل.. وتؤكد: يقوض فرص تحقيق السلام

مصر ترفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل.. وتؤكد: يقوض فرص تحقيق السلام

البوست خاطئ حتى تثبت صحته.. دليلك لـ"شير آمن" على سوشيال ميديا.. خبراء يضعون خطوات التأكد من معلومات مواقع التواصل أبرزها صدق رواية الحكومة من البيانات وتصريحات المتحدث.. مراجعة معلومات الصور الخفية تبين صحتها

البوست خاطئ حتى تثبت صحته.. دليلك لـ"شير آمن" على سوشيال ميديا.. خبراء يضعون خطوات التأكد من معلومات مواقع التواصل أبرزها صدق رواية الحكومة من البيانات وتصريحات المتحدث.. مراجعة معلومات الصور الخفية تبين صحتها

دفتر أحوال المحترفين.. محمد صلاح يبدأ رحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول بالولايات المتحدة.. النجم الأحمر ينضم لسباق التعاقد مع كوكا.. وإشادة يونانية بـ"وردة" قبل مباراة بازل وباوك فى دورى أبطال أوروبا

دفتر أحوال المحترفين.. محمد صلاح يبدأ رحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول بالولايات المتحدة.. النجم الأحمر ينضم لسباق التعاقد مع كوكا.. وإشادة يونانية بـ"وردة" قبل مباراة بازل وباوك فى دورى أبطال أوروبا

مرتضى منصور يفتح النار على الشناوى: "ملوش مكان فى الزمالك بعد جلسة الأهلى" - صور

مرتضى منصور يفتح النار على الشناوى: "ملوش مكان فى الزمالك بعد جلسة الأهلى" - صور

مصادر النشطاء الخاصة فى كاريكاتير اليوم السابع

مصادر النشطاء الخاصة فى كاريكاتير اليوم السابع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة