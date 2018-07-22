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الأحد، 22 يوليه 2018 01:58 م
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3 أشخاص يسحلون عامل مزلقان لرفضه عبور "توك توك" بأسوان

الأحد، 22 يوليه 2018 01:16 م
3 أشخاص يسحلون عامل مزلقان لرفضه عبور "توك توك" بأسوان مزلقان القطار -ارشيفيه
أسوان – عبد الله صلاح
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أصيب عامل مزلقان بالسكة الحديد، بكدمات وسحجات بعد تعدى 3 أشخاص عليه بالضرب والسحل فى محافظة أسوان، لعدم السماح لهم بعبور الـ"توك توك" الذى يستقلونه، من المزلقان المغلق قبل لحظات من قدوم القطار.
 
تلقى اللواء فتح الله حسنى، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بوصول "م.م" خفير مزلقان بالسكة الحديد إلى مستشفى إدفو العام، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم نتيجة تعرضه للضرب المبرح والسحل.
 
عقب تشكيل فريق بحث من قوة مباحث مركز شرطة إدفو بالتعاون مع مباحث السكة الحديد، تبين من التحريات الأولية للواقعة، أن خفير المزلقان المعين من قبل هندسة السكة الحديد بأسوان على منطقة الشراونة شمال المحافظة، أثناء أداء عمله وإغلاق المزلقان أمام حركة السيارات والمركبات قبل قدوم أحد القطارات بالوجه القبلى، اعترضه مجموعة من الأشخاص وعددهم ثلاثة من أسرة واحدة يستقلون "توك توك" وطلبوا منه سرعة فتح المزلقان والسماح لهم بالمرور، بحجة أنه أغلق المزلقان فى وقت مبكر قبل قدوم القطار، وهو ما رفض تنفيذه عامل المزلقان.
 
وتطورت الأحداث بين الطرفين إلى حد الاشتباك بالأيدى، وهو ما نتج عنه إصابة خفير المزلقان، ونقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى تحديد هوية المتهمين فى الواقعة والتحقيق حول ملابساتها.
 
 
 
 
 

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