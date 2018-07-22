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الأحد، 22 يوليه 2018 01:55 ص
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وفاة شخص وإصابة 2 فى إنهيار جزئى لعقار بالإسكندرية

الأحد، 22 يوليه 2018 01:31 ص
وفاة شخص وإصابة 2 فى إنهيار جزئى لعقار بالإسكندرية انهيار منزل - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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شهدت دائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، سقوط جزء من عقار مما نتج عنه وفاة شخص وإصابة إثنين آخرين، حيث تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية بسقوط جزء من العقار رقم 2 شارع سوق الكانتو، وانتقل قوات الحماية المدنية بمعداتهم.

وبالفحص تبين أن العقار مساحته 180 متر مربع بناء قديم ذات أسقف خشبية وحوائط حاملة مكون من طابق أرضى محلات وطابقين عاويين بكل طابق شقة وخال من السكان، وأسفر الحادث عن وفاة "ا خ م 30 سنة" بائع وإصابة شقيقه "ا خ م ون ع ا 42 سنة" بكدمات بمختلف أنحاء الجسم وجميعهم مقيمين فى العقار المجاور.

تم نقل جثة المتوفى ونقل المصابين لمستشفى الأوقاف برأس التين وتم إخطار عمليات المحافظة وحى الجمرك، وأفاد مهندس الحى بصدور قرار هدم للعقار رقم 12/2010 ولم يتم تنفيذه، وكلفت ادارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتحرر محضر رقم 2622/2018 إدارى قسم شرطة المنشية.

 

 

 


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