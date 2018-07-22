وزير خارجية اليونان يعرب عن أمله فى حل المشاكل مع روسيا وديًا

أثينا (أ ش أ)

قال وزير الخارجية اليونانى نيكوس كوتزياس، اليوم الأحد، ردًا على التوتر الأخير للعلاقات الروسية اليونانية- إن وقت التغاضى أو التجاهل يعتبر انتهى دبلوماسيًا، معربًا عن أمله فى أن يتم حل أى مشاكل بين البلدين بطريقة ودية.

ونقلت صحيفة (كاثمريني) اليونانية عبر موقعها الإلكترونى عن كوتزياس قوله :"أعتبر وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف واحدًا من أفضل الدبلوماسيين على المشهد الدولى ولدى علاقات صداقة معه"، مضيفا "إنه طالبنى أن أقوم بدعوته إلى اليونان للتحضير زيارة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس إلى العاصمة الروسية موسكو بناء على دعوة من الجانب الروسى".

كانت وزارة الخارجية الروسية قد استدعت أمس الأول الجمعة سفير اليونان المفوض فوق العادة فى روسيا الاتحادية أندرياس فريجاناس وتم إبلاغه باحتجاج شديد على التصريحات المستمرة المعادية لروسيا من الجانب اليونانى فيما يتعلق بالوضع المحيط بإبعاد اثنين من الدبلوماسيين الروس وحظر دخول اثنين آخرين إلى اليونان لقيامهم بأعمال غير قانونية ضد الأمن القومى.