وزير الخارجية اليونانى: روسيا لا يمكنها التقليل من احترام الدول الأخرى

أثينا (أ ش أ)

قال وزير الخارجية اليونانى نيكوس كوتزياس إن روسيا عليها احترام الدول الأخرى فى الوقت الذى تنتظر فيه أثينا ردا من موسكو على طردها مؤخرا دبلوماسيين روسيين بشأن التدخل المزعوم فى القضايا الوطنية.

وأضاف كوتزياس - فى تصريح نقلته صحيفة " كاثمرينى " اليونانية اليوم - بشأن استياء موسكو من دعوة انضمام جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة إلى حلف شمال الأطلسى "يجب أن تدرك روسيا أنه لا يمكنها التقليل من احترام المصالح القومية لدولة أخرى لأنها تشعر بأنها أقوى"، وأضاف " لن نتسامح مع مثل هذا الموقف من الغرب أو من الشرق، وأثبتنا ذلك".

ولم ترد روسيا بعد على قرار اليونان فى وقت سابق من هذا الشهر بطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس، ومنعها اثنين آخرين من المواطنين الروس من دخول البلاد، بسبب محاولات مزعومة لتدخلهم فى شؤون البلاد.