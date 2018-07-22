video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 04:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الإعلام اللبنانى: حزب القوات لن يقبل بأقل من 5 وزراء فى الحكومة الجديدة

الأحد، 22 يوليه 2018 03:25 م
وزير الإعلام اللبنانى: حزب القوات لن يقبل بأقل من 5 وزراء فى الحكومة الجديدة وزير الإعلام اللبنانى ملحم الرياشى
بيروت (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال وزير الإعلام اللبنانى ملحم الرياشى، أن تكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية) لن يقبل بأقل من 5 وزراء بالحكومة الجديدة التى يجرى تشكيلها حاليا، مشددا على أن القوات لن تقبل بأقل من "حقها بتمثيل الحجم والوزن السياسى والمطلب الشعبى لتحسين البلد وتطويره".

وتشهد الساحة السياسية اللبنانية سجالا سياسيا محتدما بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطنى الحر، بدأ قبل بضعة أسابيع، انهارت خلالها محاولات ووساطات عدة للتهدئة بينهما، وذلك فى أعقاب نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، حيث يتبادل التياران المسيحيان الأقوى والأكثر تأثيرا فى لبنان، الاتهامات والتراشق السياسى بصورة عنيفة، على خلفية التنازع على أحجام الحصص الوزارية وتوزيع الحقائب ونوعيتها بالحكومة التى يجرى تشكيلها حاليا.

وأكد "الرياشي" – فى تصريح اليوم الأحد، أن ما يهم فى تشكيل الحكومة الجديدة، أن يأتى التمثيل الصحيح (للقوى والتيارات والأحزاب) وفق الأحجام الصحيحة، مشيرا إلى أن تفاهم معراب (اتفاق المصالحة وتقاسم الحصص الوزارية بين التيار والقوات مقابل تأييد الأخير وصول العماد ميشال عون لمنصب رئيس الجمهورية) أصيب بـ "عطب أساسي" غير أن الطرفين المسيحيين يصممان على ألا يصيب هذا الخلل المصالحة المسيحية التاريخية، لأن هذه المصالحة هى التى ستستمر والاتفاقات السياسية تكون مرحلية.

وأشار إلى أن أوضاع لبنان من الممكن أن تتحسن بصورة كبيرة إذا تم "احترام القانون والدولة وتمت مكافحة الفساد وأقمنا الدولة الحقيقية الفعلية، وأن تحتكر الدولة وحدها السلاح الشرعى على أرضها غير كل الناس وفى وجه كل الناس".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كتلة تيار المستقبل تعلن تسميتها الحريرى رئيسا للحكومة اللبنانية الجديدة

مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

لبنان

حزب القوات اللبنانيه

الحكومه اللبنانيه الجديده

وزير الاعلام اللبنانى




لا تفوتك
فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف

صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف

صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا

صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل

البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة