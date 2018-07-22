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الأحد، 22 يوليه 2018 09:51 ص
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هندسة الإسكندرية تحصد المراكز الـ3الأولى فى مسابقة "تحدى مصر إنترنت الأشياء"

الأحد، 22 يوليه 2018 09:13 ص
هندسة الإسكندرية تحصد المراكز الـ3الأولى فى مسابقة "تحدى مصر إنترنت الأشياء" هندسة الإسكندرية ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)
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حصدت فرق كلية الهندسة جامعة الاسكندرية المراكز الثلاثة الأولى فى مسابقة "تحدى مصر لإنترنت الأشياء"، وذلك على مستوى مشاريع التخرج للعام الجامعى 2017/2018، والتى نظمتها جمعية مهندسى الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) فرع إدارة التكنولوجيا، بالتعاون مع مجمع الإبداع ببرج العرب، وجامعة الإسكندرية، وأكاديمية البحث العلمي، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وأدار المسابقة مؤسسة حدث للابتكار وريادة الأعمال.

وقال الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية فى بيان للجامعة اليوم "الأحد" أن فريق DigiMation حصل على المركز الأول، وفريق Prognose حصل على المركز الثاني، وفريق A Power team حصل على المركز الثالث.

وأوضح أن المسابقة أقيمت تحت شعار "المدن الذكية المستدامة"، بهدف تعزيز مفاهيم إنترنت الأشياء لدى الخريجين للاستفادة منها فى مشروعات تخرجهم وزيادة الاتجاه إلى تأسيس الشركات الناشئة التى تتيح الحلول الذكية وتطبيقات إنترنت الأشياء بما يتوافق مع التوجهات العالمية الحديثة، وتتماشى مع متطلبات التنمية.

يشار إلى أن مشروع تحدى مصر لإنترنت الأشياء إنطلق عام 2016 بدعم من شركة "إنتل" العالمية ومركز الإبداع وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتبنى المشروع رؤية إستراتيجية طموحة تقوم على أساس مجموعة متكاملة من برامج التدريب والتأهيل والدعم الفنى ونقل الخبرات العالمية الحديثة فى هذا المجال، بالإضافة إلى تبنى المشروعات المتميزة وتمويلها عبر الحاضنات التكنولوجية وتوفير فرص قوية لعرض تلك النتائج والإنجازات على المستثمريين ودعم توجه الدولة فى الاعتماد على التطبيقات الجديدة لتعزيز تواجدها على الخريطة العالمية بين مصاف الدول ذات الرؤى الذكية.

 


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