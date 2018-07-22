ميليشيات الحوثى تحتجز أكثر من 70 شخصا فى الحديدة لإجبارهم على القتال

صنعاء (أ ش أ)

أفادت تقارير إخبارية ،اليوم الأحد، بأن ميليشيات الحوثى احتجزت أكثر من 70 من أبناء محافظة الحديدة لإجبارهم على القتال فى صفوفها .

وذكرت قناة (سكاى نيوز عربية) الاخبارية اليوم أن سكان قرى فى الحديدة ناشدوا المنظمات الحقوقية والإنسانية للضغط على الحوثيين للإفراج عن أبنائهم المختطفين.

وكان التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن قد اعلن أن عشرات الحوثيين قتلوا فى حين اعتقل آخرون فى المعارك مع القوات اليمنية المشتركة فى محافظتى صعدة وحجة شمال غربى البلاد.

وذكر التحالف العربى أن نحو 120 مسلحا من ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران قتلوا، واعتقل نحو 20 آخرين فى صعدة وحجة خلال اليومين الماضيين فى أحدث ضربة توجهها القوات اليمنية المشتركة لهذه الميليشيات.