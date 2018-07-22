موجز أخبار مصر للساعة 10.. البنك الدولى يشيد بصندوق مصر السيادى

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها نفاد حجز 2048 وحدة مطروحة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية، نتيجة تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الأولى، وإشادة البنك الدولى بصندوق مصر السيادى، وتعيين المستشار الدكتور حنفى على جبالى، رئيسًا للمحكمة الدستورية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة العاشرة مساء..

متحدث العاصمة الإدارية: نفاد الـ2048 وحدة المطروحة بالحى السكنى

أكد العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة الإدارية لم ولن تكلف ميزانية الدولة جنيها واحدا، ولم ينتظر أن تساهم فيها على الإطلاق.

العشرات يودعون السجن بموجب عفو رئاسى بمناسبة ذكرى ثورة يوليو.. لجان فنية وقانونية تستبعد المتورطين فى جرائم تمس أمن البلاد.. مساعد الوزير يحث المفرج عنهم لعدم العودة للجريمة.. والرعاية اللاحقة توفر لهم فرص عمل

شكلت أجهزة الأمن لجانا قانونية وفنية لفحص مستحقى العفو الرئاسى، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الثورة. وتفحص اللجان مستحقى العفو من عدمه، خاصة أن هناك أشخاصا لا ينطبق عليهم الشروط، من المتهمين فى قضايا تمس أمن البلاد واستقرارها.

البنك الدولى يشيد بصندوق مصر السيادى

حصلت خطوات مصر نحو إنشاء صندوق سيادى، على إشادات دولية بداية من البنك الدولى، والمنتدى العالمى للصناديق السيادية، علاوة على حرص البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة للاستماع حول خطة مصر بشأن الصندوق.

لطلاب المرحلة الثانية.. كليات بها أماكن شاغرة للأدبى.. تعرف عليها

نتيجه تنسيق المرحلة الاولي للقبول بالجامعات 2018 تبقى على بعض الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية.. وينشر "اليوم السابع"، قائمة بالكليات التى بها أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق وذلك لطلاب الشعبية، وذلك بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق من قبل وزير التعليم العالى منذ قليل.

قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار الدكتور حنفى على جبالى، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، اعتبارًا من 1 أغسطس 2018.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.. 98.04% حدا أدنى للطب و97.8% للأسنان و96.8% للصيدلة والعلاج الطبيعى 96.70 % والهندسة 93.9%.. و96.09% للاقتصاد و95% للإعلام.. والمرحلة الثانية غدا بـ78.05% علمى و69.51% أدبى

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، مؤكدا أن الحد الأدنى لكليات الطب على مستوى الجمهورية توقف عند 98.04 % فيما توقف الحد الأدنى لطب الأسنان عند 97.8 % وتوقف الحد الأدنى لكليات الصيدلة عند 96.8 %، والعلاج الطبيعى 96.70 %، وفى الشعبة الأدبية توقف الحد الأدنى للقبول بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية 96.09 % والإعلام 95 % والألسن 94.75 % والآثار 91.70 %.

غلق معبر رفح غدا الإثنين بمناسبة الاحتفال بثورة 23 يوليو

أعلنت السلطات المصرية أنه تقرر غلق منفذ رفح البرى يوم غد الإثنين، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو على أن يتم إعادة فتحه مرة أخرى واستئناف العمل به بعد غد الثلاثاء.

صور وفيديو.. السيسي يشهد حفل تخرج طلاب الكليات والمعاهد العسكرية.. طلبة "الحربية" يستعرضون فنونهم القتالية ويعرضون محاكاة لمواجهة عمل إرهابى.. والرئيس يمنح أوائل الخريجين نوط الواجب وقلادة النيل لاسم يوسف صديق

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية، فى حضور رئيس الوزراء المهندس الدكتور مصطفى مدبولي والفريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

الزراعة: فتح أسواق جديدة فى كندا والمغرب أمام صادرات الطماطم والعنب

نجحت مصر فى فتح أسواق بالمغرب أمام الصادرات المصرية من شتلات العنب من مصر لأول مرة، وفتح الأسواق الكندية أمام صادرات الطماطم المصرية، ضمن خطة الحكومة لزيادة منافذ تصدير المنتجات الزراعية لمختلف الأسواق العربية والدولية.

"الصحة" تطلق أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال عند 4 شهور.. توفير الطعوم بالوحدات والمراكز بالمجان.. وتوزيع جداول التطعيمات الجديدة على المديريات.. ومصدر بالوزارة: استمرار الجرعات الفموية من الميلاد وحتى عام ونصف

أعلنت وزارة الصحة والسكان تعديل جداول التطعيم الإجبارية للأطفال من عمر يوم وحتى سنة ونصف ليتم إدراج أول طعم بالحقن ضد فيروس شلل الأطفال للجدول ليمنح للمواليد الجدد عند 4 شهور فقط بواقع جرعة واحدة بكمية قدرها 0.5 سم حقنا بالعضل فى الفخذ اليمنى بالمجان.

نرصد أخطر 25 شائعة نفتها الحكومة رسميا خلال يوليو الجارى.. أبرزها طرح أرز مسرطن و حذف 200 ألف أسرة من معاش «تكافل وكرامة» ..وإضافة مادة على الخبز للحد من الكثافة السكانية

بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية أن الدولة واجهت 21 ألف شائعة فى 3 شهور، الهدف منها البلبلة وعدم الاستقرار ونشر الإحباط، يرصد "اليوم السابع " أبرز 25 شائعة نفتها الحكومة خلال شهر يوليو الجارى.

ترحيب برلمانى كبير بإعلان الحكومة بدء إعداد قانون جديد لفرض ضرائب على الإعلانات المنشورة على "فيس بوك وتويتر".. أمين سر لجنة الاتصالات: يضمن حق الدولة.. وعضو باللجنة الاقتصادية: الأمر لن يمس المستخدم العادى

رحب عدد من أعضاء مجلس النواب بإعلان وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحكومة بصدد الانتهاء من مشروع قانون لفرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى خلال شهرين من الآن، مؤكدين أن هذا الأمر يعد خطوة هامة نحو تحقيق عدالة فى الضرائب على الإعلانات بين المواقع الإخبارية ومواقع السوشيال ميديا.

العالم على موعد مع أطول خسوف كلى للقمر بالقرن الـ21 الجمعة.. يرى بمصر والوطن العربى وأغلب أنحاء قارتى آسيا وأوروبا وكل قارتى أفريقيا وأستراليا.. البحوث الفلكية يستعد بفريق علمى متخصص ومناظير فلكية وكاميرات

ترقبا لأطول خسوف كلى للقمر فى القرن الواحد والعشرين، يستعد هواة الفلك على مستوى العالم وبالأخص فى مصر والوطن العربى، لرصد الحدث الفلكى الأكبر بالمنطقة العربية فى 2018، والذى بات يفصلنا عنه أيام معدوده ويحل على الكرة الأرضية الجمعة المقبلة 27 يوليو الجارى.

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا غدا الإثنين ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجة البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، كما تنشط على خليج السويس.

اليابان بين نارين "ضربات الشمس والفيضانات" × 20 صورة.. مصرع 15 شخصا ونقل 12 ألف إلى المستشفيات فى طوكيو بسبب الحر.. هروب السكان إلى الشواطئ بعد اقتراب درجات الحرارة لـ40.. وكارثة الأمطار تودى بحياة 222 آخرين

باتت الكوارث الطبيعية تشكل خطرًا كبيرًا على سكان اليابان التى أصبحت بين نار ضربات الشمس والغرق فى الفيضانات، ففى الوقت الذى تعانى فيه طوكيو من ارتفاع شديد فى درجات الحرارة أودى بحياة 15 شخصا خلال أول أسبوعين من يوليو، إلا أن الفيضانات أغرقت شوارعها وتسببت فى مصرع 222 شخصا خلال الفترة الماضية، فيما نقل الآلاف إلى المستشفيات واللاجئ، فى الوقت الذى حاولت فيه الحكومة اليابانية إدارة الأزمة بتوفيرها مساعدات إنسانية للمتضررين.

صحيفة تهاجم رئيس الأرجنتين بسبب علاقته بـ"تميم".. وتؤكد: مصالحهما مشبوهة

شنت صحيفة "لابوليتيكا" الأرجنتينية هجوما حادا على الرئيس ماوريسيو ماكرى، بسبب علاقته بأمير قطر تميم بن حمد ـ الراعى الأول للإرهاب ـ مؤكدة أن كلاهما يبحث عن مصالحه الخاصة دون النظر إلى مصالح الشعوب.

BBC: وثائق تكشف تعامل مستشار ترامب للسياسة الخارجية مع الحكومة الروسية

قال موقع "بى بى سى" عربى، إن وثائق نشرها مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى، كشفت أن المحققين الفيدراليين يعتقدون أن مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للسياسة الخارجية خلال الحملة الرئاسية عام 2016 كان يتأمر ويتعامل مع الحكومة الروسية.

وصيف كأس العالم يوافق على تدريب منتخب مصر والمقابل العائق الأخير

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن زالاتكو داليتش المدير الفنى لمنتخب كرواتيا صاحب فضية كأس العالم 2018 بروسيا، وافق على تولى تدريب منتخب مصر بعد اتصالات مع وكيل أعماله.

محمد صلاح ينشر صور تدريبه الأول مع ليفربول فى أمريكا

نشر محمد صلاح، نجم منتخب مصر والمحترف فى صفوف نادى ليفربول، مجموعة من الصور واللقطات من مران الفريق الإنجليزى، استعدادا لخوض منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال بالولايات المتحدة، وحرص صلاح على مشاركة فريقه رغم غيابه عن مباراة اليوم مع فريق بورسيا دورتموند.

الأهلى ينهى 3 أزمات قبل رحلة بتسوانا لمواجهة تاونشيب فى البطولة الأفريقية.. الخروج من "مطب" ترضية 4 لاعبين بقيادة أحمد فتحى.. منع رحيل ناصر ماهر بعد أزمة القيد الأفريقى.. وإقناع أزارو بإغلاق ملف الاحتراف

نجح مسئولو النادي الأهلي، على مدار الأيام الماضية، فى إنهاء عدة أزمات فرضت نفسها بوضوح على سطح الأحداث الكروية الحمراء، ولكن إدارة النادى تعاملت مع هذه الملفات بحكمة واقتدار حتى تمكنت من إنهائها بشكل واضح.

الزمالك يدرس طلب الجنسية المصرية لمعروف يوسف

يدرس مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ، البدء فى إجراءات حصول النيجيرى معروف يوسف لاعب وسط الفريق على الجنسية المصرية .