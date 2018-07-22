موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى يشهد الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من طلية الكليات العسكرية بحضور الرئيس السيسى وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلاقة بين الشعب وأبنائه فى القوات المسلحة والشرطة ستظل سرا مصريا أصيلا وعهدا أبديا لا ينقطع بإذن الله، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية تقوم على الولاء الكامل للوطن والكفاءة والانضباط والتضحية والفداء.

قالت شركة المترو إن سائق القطار رقم 119 فوجئ أثناء دخوله محطة المرج القديمة، بالقاء شاب بنفسه أمام القطار، مما تسبب فى دهسه ومصرعه على الفور.

قالت مجلة "فوربس" الأمريكية، إن مصر تعتبر أفضل وجهة سياحية خلال 2018، مؤكدا أنها كانت ولا تزال مهدا للحضارة البالغة 7000 عام، وأصبح الوضع السياسى والاقتصادى فى مصر مستقر وعلى استعداد تام للاستقبال أكبر عدد من السياح.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلاقة بين الشعب وأبنائه فى القوات المسلحة والشرطة ستظل سرا مصريا أصيلا وعهدا أبديا لا ينقطع بإذن الله، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية تقوم على الولاء الكامل للوطن والكفاءة والانضباط والتضحية والفداء.

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على دخول العقيد ياسر وهبة، "صوت القوات المسلحة" كلية الدفاع الوطنى.