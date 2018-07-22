video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 01:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى يشهد الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية

الأحد، 22 يوليه 2018 01:26 م
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى يشهد الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية السيسى يشهد الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية
إضافة تعليق
نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من طلية الكليات العسكرية بحضور الرئيس السيسى وفيما يلى عرض لأهم الأخبار: 
 
 
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلاقة بين الشعب وأبنائه فى القوات المسلحة والشرطة ستظل سرا مصريا أصيلا وعهدا أبديا لا ينقطع بإذن الله، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية تقوم على الولاء الكامل للوطن والكفاءة والانضباط  والتضحية والفداء.
 
 
قالت شركة المترو إن سائق القطار رقم  119 فوجئ أثناء دخوله محطة المرج القديمة، بالقاء شاب بنفسه أمام القطار، مما تسبب فى دهسه ومصرعه على الفور.
 
 
قالت مجلة "فوربس" الأمريكية، إن مصر تعتبر أفضل وجهة سياحية خلال 2018، مؤكدا أنها كانت ولا تزال مهدا للحضارة البالغة 7000 عام، وأصبح الوضع السياسى والاقتصادى فى مصر مستقر وعلى استعداد تام للاستقبال أكبر عدد من السياح.
 
 
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلاقة بين الشعب وأبنائه فى القوات المسلحة والشرطة ستظل سرا مصريا أصيلا وعهدا أبديا لا ينقطع بإذن الله، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية تقوم على الولاء الكامل للوطن والكفاءة والانضباط  والتضحية والفداء.
 
 
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على دخول العقيد ياسر وهبة، "صوت القوات المسلحة" كلية الدفاع الوطنى.
 

إضافة تعليق

اخبار مصر

السيسى

موجز اخبار مصر




لا تفوتك
فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف

صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف

صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا

صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل

البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة