مكتب التحقيقات ينشر وثائق بشأن مراقبة مستشار سابق لترامب

واشنطن (رويترز)

نشر مكتب التحقيقات الاتحادى، يوم السبت وثائق مرتبطة بمراقبة كارتر بيدج المستشار السابق للحملة الرئاسية لدونالد ترامب، فى إطار تحقيق بشأن ما إذا كان قد تآمر مع الحكومة الروسية لتقويض الانتخابات الأمريكية فى 2016.

وتضمنت الوثائق التى بلغت 412 صفحة طلبات مراقبة تم تقديمها لمحكمة مراقبة المخابرات الأجنبية ومذكرات محيطة بالتحقيق مع بيدج.

وقال طلب التحقيق الذى قُدم فى أكتوبر 2016 إن "مكتب التحقيقات الاتحادى يعتقد أن بيدج تعاون وتآمر مع الحكومة الروسية".

وتتضمن الوثائق المنشورة طلبات ومذكرات تجديد قدمت فى 2017 بعد تولى ترامب السلطة. ونفى بيدج أنه عميل للحكومة الروسية ولم توجه له اتهام بارتكاب أى جريمة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت أنها تلقت نسخة من وزارة العدل بعد أن رفعت هى ومؤسسات إخبارية أخرى دعوى قضائية.

وقالت الوثائق المنشورة إن " مكتب التحقيقات الاتحادى يعتقد أن الحكومة الروسية تنسق جهودها مع بيدج وربما مع أشخاص آخرين مرتبطين" بحملة ترامب .