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الأحد، 22 يوليه 2018 04:46 م
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مقتل 3 أطفال وإصابة آخرين فى قصف لمليشيات الحوثى شرقى الحديدة باليمن

الأحد، 22 يوليه 2018 04:12 م
مقتل 3 أطفال وإصابة آخرين فى قصف لمليشيات الحوثى شرقى الحديدة باليمن الحوثيين
صنعاء (أ ش أ)
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أعلنت مصادر ميدانية يمنية اليوم الأحد، مقتل 3 أطفال وإصابة آخرين فى قصف لمليشيات الحوثى ، استهدف تجمعا للأطفال فى مدينة حيس شرقى محافظة الحديدة.

وذكرت المصادر - وفقا لما ذكرته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن المعارك بين ألوية العمالقة والمليشيات مازالت مستمرة فى السويق والمغريس ومحيط الفازة شرقى مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

ومن ناحية أخرى، أكدت مصادر عسكرية أن الجيش الوطنى اليمنى واصل تقدمه فى مديرية حيران بمحافظة حجة شمال غربى اليمن.

وأوضحت المصادر أن القوات الشرعية استعادت السيطرة على مواقع جديدة شرقى قرية الجعدة فى وادى حيران، مشيرة إلى أن القوات الحكومية سيطرت على جميع المواقع غربى وادى حيران، وتواصل الزحف نحو مديرية عاهن.

وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى من المليشيات وأسر العشرات منهم شرقى قرية الجعدة فى وادى حيران.


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