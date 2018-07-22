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الأحد، 22 يوليه 2018 01:52 م
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مقتل مرشح بالانتخابات الباكستانية فى هجوم انتحارى

الأحد، 22 يوليه 2018 01:31 م
مقتل مرشح بالانتخابات الباكستانية فى هجوم انتحارى تفجير فى باكستان - أرشيفية
رويترز
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قال مسئول فى الشرطة الباكستانية، إن مرشحا من حزب حركة الإنصاف قتل فى هجوم انتحارى استهدف تجمعا انتخابيا وأسفر أيضا عن إصابة 4 أشخاص قبل الانتخابات العامة المقررة يوم الأربعاء، وحركة الإنصاف هى حزب لاعب الكريكيت السابق عمران خان الذى يسعى للفوز بمنصب رئيس الوزراء، ويأتى الهجوم الذى وقع فى إقليم خيبر بختون خوا فى شمال غرب البلاد بعد سلسلة من التفجيرات التى استهدفت تجمعات انتخابية كان أكثرها دموية هجوم انتحارى قتل 149 شخصا هذا الشهر.

وقال مسؤولان فى الشرطة لـ"رويترز"، إن الهجوم الذى وقع اليوم الأحد استهدف السيارة التى كان يستقلها إكرام الله جندابور الذى كان مرشحا عن الحزب لشغل مقعد فى البرلمان المحلى فى مدينة ديرة اسماعيل خان، وأضاف مسؤول الشرطة زاهور أفريدى، "أكرم الله جندابور قتل ونجرى تشريحا للجثة"، وأظهرت لقطات مصورة من موقع التفجير 3 أشخاص فى السيارة وهم فاقدى الوعى وينزفون فيما لحقت بالسيارة أضرار بالغة.

وقتل أسرار الله شقيق جندابور، الذى كان وزيرا للعدل فى الحكومة المحلية، فى هجوم انتحارى استهدف منزله فى 2013، وأثار وقوع تفجيرات فى أنحاء باكستان بالتزامن مع تكثيف الحملات الانتخابية مخاوف من تصاعد أعمال العنف فى الدولة التى يقطنها 208 ملايين نسمة ويمكن للتجمعات السياسية فيها أن تجتذب عشرات الآلاف.


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