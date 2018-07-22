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مفوضية حقوق الإنسان بالعراق: مقتل 13 متظاهرا وإصابة 729 بينهم 460 من الأمن

الأحد، 22 يوليه 2018 04:39 م
مفوضية حقوق الإنسان بالعراق: مقتل 13 متظاهرا وإصابة 729 بينهم 460 من الأمن مظاهرات العراق
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت مفوضية حقوق الإنسان فى العراق، اليوم الأحد، أن التظاهرات العراقية شهدت منذ انطلاقها مقتل 13 متظاهرا وإصابة 729 آخرين بينهم 460 من القوات الأمنية.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوى، فى بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن عدد القتلى منذ انطلاق التظاهرات حتى اليوم وسط وجنوب العراق بلغ 13 متظاهرا.

وأضاف الغراوى، أن عدد الجرحى بلغ 729 بينهم 460 من القوات الأمنية و269 جريحا من المتظاهرين، إضافة إلى اعتقال القوات الأمنية 757 متظاهرا أطلق سراح أغلبهم خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى تعرض 91 مبنى حكوميا وسكنيا إلى الأضرار نتيجة لذلك".

 


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