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الأحد، 22 يوليه 2018 04:23 ص
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معارك بين الجيش اليمنى والحوثيين فى عدة جبهات بمديرية مقبنة غربى تعز

الأحد، 22 يوليه 2018 03:00 ص
معارك بين الجيش اليمنى والحوثيين فى عدة جبهات بمديرية مقبنة غربى تعز جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
عدن أ ش أ
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دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمنى ومليشيا الحوثى، السبت شملت أغلب المواقع فى عزلة القحيفة بمديرية مقبنة غربى تعز.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" عن مصادر ميدانية أن معارك عنيفة دارت بين الجيش والحوثيين فى عزلة القحيفة والتى أندلعت بعد هجوم شنه الحوثيون على مواقع فى المديرية تمكن الجيش خلالها من صد الهجوم وإجبار المليشيا على الإنسحاب.

وأكدت المصادر أن عدد من عناصر المليشيا الحوثية سقطوا خلال المعارك بين قتيل وجريح، فى سياق ذى صلة دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمنى والمليشيا الحوثية فى محيط جبل العويد والمضابي، كما كثف الحوثيون من القصف المدفعى على قرى المواطنين فى عزلة القحيفة ما أسفر عن سقوط أربع قذائف هاون على القرى السكنية.

وأطلقت المليشيا الحوثية المتمركزة فى جبل البرقة عدة قذائف على قرية الحنينى أسفرت عن خسائر فى ممتلكات المواطنين.

 


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