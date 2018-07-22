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مصرع عامل غرقا فى ترعة الرياح المنوفى بالباجور أثناء غسل قدمه

الأحد، 22 يوليه 2018 09:22 ص
مصرع عامل غرقا فى ترعة الرياح المنوفى بالباجور أثناء غسل قدمه غرق - صورة أرشيفية
المنوفية_ محمد فتحى
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لقى عامل بإحدى قرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية، مصرعه غرقا وذلك إثر سقوطه فى ترعة أثناء قيامه بغسل قدمه، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من إدارة شرطة النجدة بغرق شخص بترعة الرياح المنوفى دائرة مركز شرطة الباجور.
 
 
وبالانتقال والفحص تبين انتشال جثة "ت ش ت ع " أعمال حره وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرة بها بسؤال كل من زوجة المتوفى "س م م" ربة منزل وخال المتوفى "ف م ع" بالمعاش أفادا أنه أثناء تواجد المتوفى وزوجته طرف الثانى وحال قيامه بغسل قدمه بالترعة سقط بها وجرفه التيار لعدم إجادته السباحة وتوفى غرقا ونفيا الشبهة الجنائية.
 
 
وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
 

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