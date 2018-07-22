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الأحد، 22 يوليه 2018 10:28 ص
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مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

الأحد، 22 يوليه 2018 09:39 ص
مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول انفجار فى كابول- أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت مصادر أفغانية مطلعة اليوم الأحد، أن طفلين لقيا مصرعهما، وأصيب آخر فى انفجار عبوة ناسفة بمدينة كابول .

وقال حشمت ستانيكزاى المتحدث باسم القيادة الأمنية فى كابول - حسبما نقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية - إن الحادث وقع صباح اليوم فى الحى الرابع للشرطة بالقرب من منطقة لاب جار بالعاصمة الأفغانية.
وأضاف أنه من المرجح أن يكون الانفجار ناجما عن قذيفة هاون مخبأة داخل سلة المهملات..فيما لم تعلن أى جماعة مسلحة مناهضة للحكومة الأفغانية المسئولية عن الحادث.

 

 


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