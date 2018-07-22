مصرع تلميذة صدمتها سيارة فى المنوفية

المنوفية_ محمد فتحى

لقيت تلميذة بإحدى قرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية، مصرعها إثر اصطدام سيارة مجهولة بها، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من إدارة شرطة النجدة بحادث تصادم ومتوفاة بطريق ( الباجور – شبين الكوم ) دائرة مركز الباجور .

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة لم يتم ضبطها بالطفلة "م ر م" تلميذة أثناء عبورها الطريق نجم عن الحادث وفاة الأخيرة متأثرة بإصابتها بكسر مضاعف بالجمجمة ونزيف من الأنف والأذنين والفم وتم نقلها إلى مستشفى الباجور العام، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق.

وبسؤال والد المتوفاة اتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاة ابنته وبإجراء التحريات تبين أن قائد السيارة هو "م أ أ " سائق و تم القبض عليه، واعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أن السيارة لدى مالكها "م م م" تحرر عن الواقعة المحضر اللازم و أخطرت النيابة لتولى التحقيق.