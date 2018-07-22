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محكمة باكستانية تدين مرشحاً حالياً فى الانتخابات بالسجن مدى الحياة

الأحد، 22 يوليه 2018 06:21 ص
محكمة باكستانية تدين مرشحاً حالياً فى الانتخابات بالسجن مدى الحياة عناصر من الشرطه الباكستانيه
إسلام آباد أ ش أ
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أدانت محمكة باكستانية مشرعاً سابقاً مرشح حالياً لانتخابات الجمعية الوطنية بالسجن مدى الحياة، بسبب سوء استخدام مادة خاضعة للرقابة حصل عليها لشركته الطبية.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سى .نيوز) الأمريكية، السبت، أن "حنيف عباسي"، أحد قادة حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية الحاكم سابقاً، تم اعتقاله فور جلسة الاستماع التى عقدت فى مدينة روالبندى شمال شرقى باكستان وذلك بعدما أعلن القاضى محمد أكرم خان الإدانة فى وقت لاحق. وأضافت الشبكة أن عباسى تم اتهامه بسوء استخدام 500 كيلو جرام من مادة الايفيدرين التى حصل عليها عام 2010.

وأشارت الشبكة إلى أن سلطات مكافحة المخدرات فى باكستان رفعت دعوى ضد عباسى وشركائه فى شهر يونيو 2012، قالوا فيها إن هذه المادة تم بيعها إلى مهربى المخدرات الذين استخدموها لصنع المخدرات.

 


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