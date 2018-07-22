محام بالنقض يقترح تخصيص مكتب لتلقى شكاوى السياح العرب والأجانب

كتب أحمد حربى

قال محمد مهران المحامى بالنقض: إن هناك عصابات منظمة لسرقة الأجانب موجودة فى المدن السياحية كثيرة وتحديدا فى الغردقة وشرم الشيخ، لأنها أماكن مفتوحة للسياح ويتمثل فى صور الإلحاح على السائح فى الشراء، مما يعتبر جريمة إلحاح والنصب ببيع أشياء تقليد مغشوشة على أنها سلع غالية والمغالاة فى أسعار الرحلات النيلية والحل فى منظومة لضبط الأسعار.

واقترح مهران تخصيص خط ساخن للسياح العرب والأجانب للتواصل مع وزارة الداخلية للابلاغ عن الشكاوى والمضايقات باسم مكتب "شكاوى السياح" للرد عليهم فورا وسريعا .

وأضاف أن السياح العرب الأكثر عرضة للنصب فى القاهرة ولا بد من وجود توعية عن الأسعار من خلال كتيبات ومراقبة المتعاملين مع السياح رقابة شديدة.